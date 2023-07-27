وزارة العمل تنظم لقاءً إرشاديا للناجحين في الثانوية العامة بخانيونس

خانيونس- وكالة الرأي:

نظمت وزارة العمل، ممثلة بالإدارة العامة لخدمات التشغيل لقاءً توعوياً إرشادياً للناجحين في الثانوية العامة للعام الحالي 2023، بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، بعنوان "اختيار التخصص الجامعي بين الميول وسوق العمل".

وشارك في اللقاء الذي تم تنظيمه في نقابة المهندسين، عددا من الأكاديميين والمختصين وأصحاب التجارب في سوق العمل، وعشرات الطلاب والطالبات من محافظة خانيونس.

وأوضح أ. سفيان بحر مدير دائرة التوجيه والإرشاد في وزارة العمل، أن هذا اللقاء الأول ضمن سلسلة لقاءات ستظمها الوزارة خلال الأيام المقبلة في جميع محافظات قطاع غزة، بهدف توعية وإرشاد الناجحين في الثانوية العامة لاختيار تخصصاتهم الجامعية وفقا لاحتياجات سوق العمل.

وأكد بحر حرص وزارة العمل على اختيار الطلاب والطالبات التخصصات التي تتناسب مع احتياجات السوق، والنابعة من رغبات داخلية، وتضمن لهم فرصة أكبر للحصول على العمل بعد التخرج.

وفي ذات السياق تطرق مدير مديرية عمل خانيونس م. مجدي أبو غالي إلى واقع سوق العمل، منوها إلى تسجيل ما يزيد عن 320 ألف باحث عن عمل في كشوفات وزارة العمل.

وشدد أبو غالي على ضرورة اختيار التخصص الجامعي الصحيح، والذي يتوافق مع احتياجات السوق، داعيا الناجحين في الثانوية العامة إلى الابتعاد عن التخصصات التقليدية التي تعج بآلاف الخريجين العاطلين عن العمل، معتبرا اختيار التخصص المناسب أولى خطوات النجاح في الحصول على فرصة عمل بعد التخرج.

وتم خلال اللقاء فتح باب التساؤلات والاستفسارات، والإجابة على جميع التساؤلات التي تهدف إلى توجيه الطلاب والطالبات نحو التخصص الجامعي الصحيح.

وتسعى وزارة العمل من خلال الإدارة العامة لخدمات التشغيل إلى إرشاد الناجحين في الثانوية العامة نحو التخصصات الجامعية الأكثر احتياجا في سوق العمل، ضمن خطة استراتيجية وضعتها الوزارة للحد من نسبة البطالة المنتشرة في قطاع غزة.