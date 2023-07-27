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المالية: صرف رواتب التشغيل المؤقت الأحد المقبل

27 تموز / يوليو 2023 12:37

غزة - وكالة الرأي:

أعلنت وزارة المالية بغزة عن صرف رواتب التشغيل المؤقت عن شهر مايو 2023.

وأوضحت المالية أن عملية الصرف ستبدأ يوم الأحد المقبل عبر كافة فروع بنك البريد.

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