الزكاة بالأوقاف تفتتح مسجد جامعة الإسراء جنوب مدينة غزة

غزة- وكالة الرأي:

افتتحت وحدة الزكاة والإغاثة بوزارة الأوقاف مسجد جامعة الإسراء جنوب مدينة غزة, الذي أنشأته بدعم كريم من مؤسسة AKالخيرية.

جاء ذلك، خلال حفل حضره وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا، ورئيس الجامعة د. عبد الخالق الفرا، ومدير عام وحدة الزكاة أ. أسامة اسليم ومدير صندوق الزكاة م. جهاد حلس, ولفيف من إدارة جامعة الإسراء.

وخلال كلمته أكد الأغا أن وزارته تولي ملف المساجد اهتماماً كبيراً لما لها من دور في بناء الجيل وصناعة القادة, منوهاً بأن بناء مسجد داخل مقر الجامعة يُعد عنواناً رئيساً لتخريج جيل من الطلبة الملتزم بعبادته وصلاته.

وأشاد بجهود الجامعة ودورها الفاعل في تحقيق هذا الإنجاز، ليكون المسجد نقطة انطلاق لنشر الوعي الديني وتعزيز القيم الإسلامية والوطنية، مثمناً في الوقت ذاته دور المؤسسات الفلسطينية في الارتقاء بالمسيرة التعليمية التي تعزز الثوابت الإسلامية والفلسطينية.

وقدم الأغا شكره وتقديره للمتبرع على لمسته الكريمة ومساهمته في مشاريع بناء المساجد معرباً عن أمله في أن تتواصل جهود الخيريين من أبناء الأمتين العربية والإسلامية في تقديم الدعم الكامل لبناء المساجد.

من جهته، ثمن الفرا جهود وزارة الأوقاف ودورها في رعاية مشاريع اعمار وبناء المساجد وخدمتها لبيوت الله, معرباً عن سعادته بإنجاز هذا المشروع لأهميته الدينية والروحية في خدمة الطلبة والموظفين على حد سواء, مبدياً رغبته لتوسيع مساحة التعاون مع الأوقاف لخدمة فئة الطلبة.

ونوه إلى أن افتتاح مسجد الإسراء يأتي كجزء من استراتيجية الجامعة في مجالات الحياة المختلفة، ويعكس التزام الجامعة بتقديم الخدمات الشاملة للطلاب والمجتمع على حد سواء.

بدوره أوضح اسليم أن بناء المسجد جاء وفق خطة استراتيجية تعنى بها الزكاة وتهدف الى بناء وتجهيز مساجد ومراكز دعوية في كافة الجامعات والكليات الفلسطينية بقطاع غزة