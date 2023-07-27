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توقيع مذكرة تفاهم بين المكتب الإعلامي والنادي البحري

27 تموز / يوليو 2023 01:16

توقيع مذكرة تفاهم بين المكتب الإعلامي والنادي البحري بغزة
توقيع مذكرة تفاهم بين المكتب الإعلامي والنادي البحري بغزة

غزة – بسام العطار- وكالة الرأي:

وقع المكتب الإعلامي الحكومي مذكرة تفاهم مشترك مع إدارة النادي البحري لتعزيز التعاون المشترك بما يحقق المصلحة لدى الطرفين.

وأوضح رئيس المكتب الإعلامي سلامه معروف أن هذا الاتفاق جاء للتأكيد على أن المكتب يشكل حاضنة للصحفيين والإعلاميين، ويعمل على التنسيق مع كافة المؤسسات الحكومية والغير حكومية، بما يعود بالإيجاب على الصحفيين وأسرهم في كافة الأمور الأساسية والمهمة بالنسبة لهم.

وأكد معروف لوكالة" الرأي" أن جهود المكتب ستستمر في وقيع مذكرات تفاهم مع كافة الجهات وفي كافة المجالات والتي تحقق أكبر استفادة للصحفيين والإعلاميين، باعتباره أقل الواجب للصحفي الفلسطيني المناضل الذي يبذل كل طاقته لخدمة قضيته الفلسطينية.

 وتنص المذكرة على تقديم النادي البحري خصماً بقيمة 40% على تذكرة الدخول لموظفي المكتب الإعلامي الحكومي، وحملة البطاقة الصحفية، بما يشمل الأب والأم والزوجة والأبناء.

من ناحيته، أكد متعهد النادي البحري بغزة رامي كحيل أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار المساهمة المجتمعية من قبلهم، والتسهيل على الصحفيين والإعلاميين وأسرهم، وحقهم في التنزه بكل يسر وسهولة.

وأكد كحيل لـ" الرأي" أن هذه الاتفاقيات تعزز النهوض بالقطاع السياحي، وتحسين واقعه في قطاع غزة، مؤكداً أن إدارة النادي البحري تثمن جهود الصحفيين الفلسطينيين المبذولة في خدمة المجتمع الفلسطيني.

يُذكر بأن الإعلام الحكومي وقع العديد من الاتفاقيات خلال الأسبوع المنصرم، كان أهمها اتفاقية الخدمة العامة واتفاقية أصدقاء المريض، واللتان هدفتا لتقديم خصومات عديدة على جميع الخدمات الطبية داخل المؤسستين.

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