"العمل الحكومي" تشكل لجنة تحقيق في حادثة وفاة "قوطة"

غزة – وكالة الرأي:

قررت لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة، تشكيل لجنة تحقيق في حادثة وفاة المواطن شادي عطية قوطة ٤٨ عاماً، خلال قيام طواقم بلدية خانيونس بأعمال فتح شارع رقم (1200) المعروف بشارع البيارة، من الجهات ذات العلاقة، على أن تختتم أعمالها وترفع توصياتها خلال 72 ساعة.

وطالبت متابعة العمل الحكومي في بيان لها وصل" الرأي: نسخة عنه اليوم الخميس، وزارة الحكم المحلي بتشكيل لجنة لتسيير أعمال البلدية لحين انتهاء التحقيق.

وتوجهت لجنة متابعة العمل الحكومي بالتعزية الحارة لذوي الفقيد شادي أبو قوطة، مؤكدة أنها نقف عند مسؤولياتها في متابعة الحدث وإحقاق الحق.