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بمشاركة وكيل وزارة التعليم د. خالد أبو ندى

مديرية تعليم رفح تكرم طلبتها الأوائل في الثانوية العامة2023

27 تموز / يوليو 2023 02:18

مديرية تعليم رفح تكرم طلبتها الأوائل في الثانوية العامة2023
مديرية تعليم رفح تكرم طلبتها الأوائل في الثانوية العامة2023

رفح- وكالة الرأي:

كرّمت مديرية التربية والتعليم برفح أوائل الثانوية العامة 2023، وذلك برعاية مؤسسة مسلم كير ماليزيا.

وشارك في اللقاء الذي تم تنظيمه في جامعة القدس المفتوحة برفح وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. خالد أبو ندى، ومدير التربية والتعليم د. أحمد لافي، ومدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي أ. أحمد عايش النجار، ورئيس جامعة القدس المفتوحة د. زكريا العثامنة، ومدير الدائرة الإدارية أ. سمير الحوراني، ومدير الدائرة الفنية أ. إسماعيل حرب.

وفي كلمته هنأ وكيل الوزارة الطلبة وذويهم، كما قدّم التحية إلى جميع الطواقم التعليمية وأولياء الأمور.

وأوضح أن الاحتلال يُحاول أن تكون فلسطين مُظلمة ولكننا سنضيئها بهؤلاء الطلبة الأقمار المتفوقين، ومن هنا سمينا هذا الفوج " أقمار فلسطين ".

 وأشار إلى أننا نفتخر بالأوائل الذين تحدوا الصعاب وحصلوا على هذه الدرجات المشرفة.

بدوره قال مدير التعليم: إنه لمن دواعي فخري وسروري أن أقف اليوم أمامكم مهنئاً ومباركاً لهؤلاء الطلبة، الذين اجتهدوا ووصلوا لهذا الإنجاز الكبير.

وخلال الحفل جرى تكريم 30 طالب/ة منهم 3 أوائل على مستوى الوطن و 17 على مستوى القطاع، و5 من ذوي الهمم العالية.

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