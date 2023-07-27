النيابة تُحذر من نشر أو تداول أي إشاعة حول حادثة أبو قوطة

غزة-الرأي:

حذرت النيابة العامة بغزة، من نشر أو تداول معلومات غير صحيحة هو حادثة وفاة المواطن: شادي أبو قوطة.

وأكدت النيابة في تصريح صحفي صادر عنها، متابعتها عن كثب لتحقيقاتها في واقعة وفاة المواطن/ شادي أبو قوطة، مشيرةً إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة للوقوف على كافة ظروف وملابسات الواقعة واتخاذ المقتضى القانوني في ضوء ماتسفر عنه نتائج التحقيق.

وشددت النيابة العامة على أن كل شخص يثبت قيامه بنشر إشاعة أو أخبار كاذبة،تكدر صفو الطمأنينة العامة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها، ستُتخذ بحقه إجراءات قانونية صارمة، طبقًا لنص المادة 62 من قانون العقوبات، تصل إلى الحبس مدة ثلاث سنوات.

ودعت النيابة العامة المواطنين لتلقي المعلومات من مصادرها الرسمية المختصة، محذرةً من نشر وتداول الأخبار غير الصحيحة والمنافية للحقائق، للحفاظ على الأمن والسكينة العامة، سائلين الله الرحمة للفقيد والصبر والسلوان لأهله وذويه.