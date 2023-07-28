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آلاف المستوطنين يتظاهرون ضد “حكومة نتنياهو”

28 تموز / يوليو 2023 09:45

آلاف المستوطنين يتظاهرون ضد “حكومة نتنياهو”
آلاف المستوطنين يتظاهرون ضد “حكومة نتنياهو”

شارك الآلاف من مستوطني الكيان في الاحتجاجات ضد “حكومة نتنياهو” مساء الخميس في تل أبيب ومدن أخرى في الكيان.

وبحسب صحيفة معاريف، بعد إقرار "قانون إلغاء سبب المعقولية"، شارك الآلاف بالاحتجاجات في تل أبيب ونتانيانا وغيرها من مدن الكيان. وطالب منظمو الاحتجاج بالمقاومة المدنية كأسرع سبيل لتحقيق الأهداف من الاحتجاجات.

وجاءت المظاهرات عشية انطلاق الاحتجاجات الأسبوعية في كيان العدو للأسبوع 30 على التوالي ضد “إجراءات نتنياهو” لإضعاف القضاء، والتي تخللها اشتباكات وإصابات واعتقالات خلال استخدام شرطة العدو ما يوصف بالقوة المفرطة في تفريق المحتجين.

 

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