الأولمبي الفلسطيني يخوض تحدٍ جديد

أقرت اللجنة الاولمبية الفلسطينية مشاركة المنتخب الأولمبي الفلسطيني في منافسات كرة القدم لدورة الألعاب الآسيوية، والتي ستقام في مدينة هانغجو الصينية بتوصية من اتحاد كرة القدم الفلسطيني في الفترة من 23 سبتمبر الى 8 أكتوبر 2023 حيث اوقعته القرعة الي جانب منتخبي اليابان وقطر .

وكانت أولى مشاركة منتخب فلسطين بدورة الالعاب الاسيوية في عام 2002 بكوريا الجنوبية، حيث وقع المنتخب الفلسطيني في مجموعة ضمت اليابان والبحرين واوزبكستان وتلقي ثلاث خسارات امام اليابان 2/0 واوزبكستان 2/0 والبحرين 5/0 وودع من دور المجموعات .

وأتت المشاركة الثانية في عام 2010 في غوانغزو الصينية، وجاء المنتخب الفلسطيني بمجموعة ضمت الأردن وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، حيث تعادل مع الأردن سلبيا وخسر أمام الكوريتين بثلاثية نظيفة، وودع دور المجموعات بنقطة وحيدة .

أما المشاركة الثالثة وهي الأنجح برفقة الرابعة، كانت في انشون بكوريا الجنوبية عام 2014، وحل منتخبنا بمجموعة ضمت عمان وطاجاسكتان وسنغافورة، حيث حقق فيها الفدائي أول فوز بتاريخ الدورة على عُمان 2/1 بهدفي احمد ماهر ومحمد مراعبة، وفوز ثاني على طاجاكستان بهدفي محمد مراعبة وهلال موسى، وخسر أمام سنغافورة 2/1 سجل لمنتخبنا احمد ماهر، متأهلا بذلك لدور ال16 وخسر امام اليابان 4/0 وودع الدورة .

وفي المشاركة الرابعة عام 2018 بأندونيسيا، حل الفدائي بمجموعة ضمت اندونيسيا وهونغ كونغ ولاوس والصين تايبيه، حيث تعادلت فلسطين أمام الصين تايبيه سلبيا ومن ثم فوز على لاوس 2/1 بهدفي شهاب القنبر وعبد اللطيف البهداري، وفوز على اندونيسيا 2/1 بهدفي عدي الدباغ ومحمد درويش، وتعادل مع هونغ كونغ 1/1 سجل لمنتخبنا محمود يوسف، وتأهل لدور ال16 وخسر امام سوريا بهدف نظيف وودع منافسات الدورة

وحقق الفدائي خلال المشاركات الأربعة 4 انتصارات وتعادل 3مرات وخسر 8 مرات وسجل لاعبونا 10 اهداف وسكنت شباكنا 25 هدفا .