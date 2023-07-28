حماس تنعى الرفيق المحرر جمال زيد

نعت حركة حماس إلى عموم شعبنا البطل وأمتنا المناصرة لقضيتنا، الأسير المحرر الرفيق جمال عبد المعطي زيد "أبو ثائر" (65 عامًا)، من مدينة البيرة، الذي رحل في العاصمة الأردنية عمّان، بعد صراع مع المرض، الذي تضاعف بعد تعرضه للقتل البطيء خلال فترة اعتقاله الأخيرة في سجون الاحتلال لمدة 15 شهرًا، انتهت في ديسمبر الماضي.

وتقدم مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في حركة حماس زاهر جبارين بالتعزية لعائلة الفقيد زيد، والرفاق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والحركة الأسيرة.

وقال جبارين "رحل هذا البطل اليوم بعد حياة نضالية طويلة، قضاها مدافعا عن القضية الفلسطينية وثوابتها، وصامدا في وجه العدو، ومضحيًا بسنوات من عمره فداءً للوطن العزيز".