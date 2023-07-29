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للمشاركة في لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية

وفد حماس برئاسة هنية يصل إلى مصر

29 تموز / يوليو 2023 03:45

وفد حماس
وفد حماس

وكالات-الرأي:

وصل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، اليوم السبت، إلى جمهورية مصر العربية على رأس وفد من قيادة الحركة يضم نائبه الشيخ صالح العاروري، وأعضاء المكتب السياسي د. موسى أبو مرزوق، ود. خليل الحية، وحسام بدران، وروحي مشتهى.

وذلك للمشاركة في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي سيعقد غدا الأحد في مدينة العلمين، في ظل تصاعد العدوان الصهيوني على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، وخصوصا الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك.

وتسعى حماس في هذا اللقاء إلى توحيد الموقف الفلسطيني والتوافق على خطة استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال.

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