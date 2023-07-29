وكالة الرأي الفلسطينية اندلاع مواجهات مع الاحتلال عقب اقتحام الرام شمال القدس وكالة الرأي الفلسطينية زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين في بحر غزة وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الأحد وكالة الرأي الفلسطينية مجلس بلدية غزة يعقد لقاء " البيت المفتوح ويناقش عدة قضايا وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يفتش عدة منازل في الخليل وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": 19 إصابة في 60 حادث سير خلال الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يعتدون على مزارع وزوجته شرق بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية "عرين الأسود" توجه 3 رسائل مهمة في ذكرى اغتيال مؤسسيها وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2583) السبت 29/7/2023 وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تعتقل شاباً من بيت لحم
أخبار » الأخبار الفلسطينية

ولإفشال مخططات تهويده

أبو مرزوق يدعو للتصدي لاقتحام المستوطنين للأقصى

29 تموز / يوليو 2023 04:26

وكالات-الرأي:

دعا عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" د. موسى أبو مرزوق شعبنا الفلسطيني للنفير والتصدي لاقتحامات المستوطنين الصهاينة للمسجد الأقصى، وإفشال مخططات تهويده، والتأكيد على هويته العربية والإسلامية.

وقال أبو مرزوق السبت: "إن تواصل اقتحامات المستوطنين الصهاينة، وعلى رأسهم الوزراء وأعضاء الكنيست للمسجد الأقصى، تأكيد صهيوني على تنفيذ مخطط تهويده، ما يستدعي استمرار الدعوات الفلسطينية للنفير، وشدّ الرحال والرباط في الأقصى، للتصدي لمخططات المستوطنين، وعدم تركه وحيدًا أمام مخاطر التقسيم".

وأشار إلى أن مخطط تهويد الأقصى بات يصل إلى تضييقات الاحتلال المستمرة بحق المصلين والمرابطين، واستهدافه لمصلى باب الرحمة والمنطقة الشرقية من الأقصى، في محاولة لتحويلها إلى كنيس يهودي، بما يخالف كل الحقائق والوقائع التاريخية والدينية، لاسيما مع إبراز مخاطر إقامة الاحتلال جدارا معدنيا فوق الجدار العازل في منطقة ضاحية البريد شمال القدس المحتلة، بهدف عزل منطقة الضاحية وبيت حنينا عن بلدة الرام.

وحذر أبو مرزوق من خطورة إقامة الاحتلال لعشرات "الحدائق القومية" قسرًا على أراضي بعض أحياء القدس وقراها المهجرة، بعد مصادرتها لصالح "سلطة الحدائق والطبيعة الإسرائيلية"، بالتزامن مع استمرار سياسة الهدم القسري التي تتصاعد بإجبار المقدسيين على هدم منازلهم ومنشآتهم بأيديهم تحت التهديد بدفع الغرامات الباهظة، فضلا عن محاولات حكومة الاحتلال تصدير أزمتها الداخلية بتصعيد جرائمها وتدنيس الأقصى.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مؤسسة "الياسين" تكرم الناجحين بـ "التوجيهي" ويحملون اسم "أحمد ياسين"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟