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اكتشاف أكثر من 125 قبراً في غزة تعود للعصر الروماني

30 تموز / يوليو 2023 08:32

اكتشاف أكثر من 125 قبرا في غزة تعود للعصر الروماني
اكتشاف أكثر من 125 قبرا في غزة تعود للعصر الروماني

اكتشف علماء الاثار في قطاع غزة أكثر من 125 قبرا تعود إلى العصر الروماني عمر معظمها حوالي 2000 عام ومعظم الهياكل العظمية في حالة جيدة.

وتشير وكالة رويتر للأنباء، إلى أن علماء الاثار عثروا أيضا على تابوتين نادرين من الرصاص.

ويقول فضل العطل الخبير في المدرسة الفرنسية للكتاب المقدس والآثار: "لأول مرة نكتشف في فلسطين مقبرة فيها 125 قبرا واكتشفنا في غزة تابوتين من الرصاص".

وأحد التابوتين مزين بزخرفة على شكل عناقيد العنب والآخر عليه صورة دلافين.

يذكر أن منطقة غزة كانت نقطة تقاطع طرق تجارية مهمة منذ زمن مصر القديمة، حينذاك كان يسكنها الفلسطينيون الذين جاء ذكرهم في الكتاب المقدس، قبل الإمبراطورية الرومانية والحروب الصليبية. وقد شهدت غزة التي هي واحدة من أقدم المدن في العالم، العديد من الغزوات المدمرة على مدى آلاف السنين من تاريخها.

المصدر: تاس

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