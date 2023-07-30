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تعليم الوسطى تختتم فعاليات أندية الذكاء الاصطناعي

30 تموز / يوليو 2023 09:30

تعليم الوسطى يختتم فعاليات أندية الذكاء الاصطناعي
تعليم الوسطى يختتم فعاليات أندية الذكاء الاصطناعي

المحافظة الوسطى - وكالة الرأي:

اختتمت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة الوسطى، اليوم الأحد، فعاليات أندية الذكاء الاصطناعي في مدرستي رودلف فلتر للبنين، ومريم بنت عمران الثانوية للبنات.

وجرت الفعاليات الختامية، بحضور مدير الدائرة الإدارية أ. ناصر السدودي ورئيس قسم التقنيات التربوية د. أحمد أبو سويرح وعدد من رؤساء الأقسام.

وأثنى السدودي، على جهود قسم التقنيات التربوية في الارتقاء بمهارات التفكير الإبداعي لدى طلبة المدارس.

وأكد أن هذه الجهود تندرج ضمن مساعي مديرية الوسطى و وزارة التربية والتعليم في تنمية ميول الطلبة نحو توظيف استخدام التكنولوجيا في حل المشكلات.

بدوه، أوضح أبو سويرح على أهمية أندية الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارات الطلبة، موضحاً أن فعاليات الأندية انعقدت على مدار عشرة أيام وتناولت مواضيع الذكاء الاصطناعي والتحكم والروبوت.

 وشكر أبو سويرح مدربي الدورة، أ. عبد القادر منصور و أ. محمود البوبلي و أ. ماجد شاهين وأ. حسام اصرف.

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