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اللقاءات الإرشادية الحكومية تتواصل لتوعية طلبة التوجيهي بالتخصصات الجامعية

30 تموز / يوليو 2023 12:01

جانب من اللقاءات الإرشادية
جانب من اللقاءات الإرشادية

غزةوكالة الرأي:

كما جرت العادة في كل عام، تواصل وزارة العمل جهودها الكبيرة والمميزة في تنظيم اللقاءات الإرشادية والتوعوية للطلاب الناجحين والطالبات الناجحات في امتحانات الثانوية العامة، حول اختيار التخصصات الجامعية.

وتعكف طواقم وزارة العمل ممثلة في دائرة التوجيه والإرشاد بالإدارة العامة لخدمات التشغيل على تنظيم لقاءات إرشادية للناجحين في الثانوية العامة في جميع محافظات قطاع غزة.

مشاركة فاعلة

ومنذ الإعلان عن نتائج طلبة الثانوية العامة، عقدت عدداً من اللقاءات الإرشادية، كان في مقدمتها اللقاء الإرشادي الأول للناجحين في الثانوية، في مقر نقابة المهندسين بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وحضر اللقاء جمع غفير من الطلاب والطالبات الناجحين في الثانوية العامة للعام الجاري 2023، كما شارك عدد من أولياء أمور الطلاب في اللقاء الإرشادي الذي حمل عنوان "اختيار التخصص الجامعي بين الميول وسوق العمل".

وحاضر في اللقاء الإرشادي أكاديميين ومختصين وأصحاب تجارب في سوق العمل، حيث قدمت الوزارة رؤية واضحة لواقع سوق العمل، والتخصصات الجامعية الأكثر احتياجا للسوق المحلي والدولي.

وأوضح أ. سفيان بحر مدير دائرة التوجيه والإرشاد في وزارة العمل أن الهدف من اللقاءات الإرشادية التي تنظمها الوزارة توعية وإرشاد الناجحين في الثانوية العامة لاختيار تخصصاتهم الجامعية وفقا لاحتياجات سوق العمل.

وأكد بحر حرص وزارة العمل على اختيار الطلاب والطالبات التخصصات التي تتناسب مع احتياجات السوق، والنابعة من رغبات داخلية، وتضمن لهم فرصة أكبر للحصول على العمل بعد التخرج.

وألمح إلى أنه تم توزيع نشرة خاصة بالنسب والأرقام لجميع المشاركين في اللقاءات الإرشادية حول واقع التخصصات الجامعية في قطاع غزة.

حرص على الحضور

وتحرص وزارة العمل من خلال اللقاءات الإرشادية على فتح باب النقاش والاستفسارات لجميع المشاركين، بهدف توضيح واقع التخصصات الجامعية، وتقديم النصائح الشخصية والعامة لجميع الطلاب المُقدمين على مرحلة الدراسة الجامعية.

الطالب أيوب القرا أحد الطلاب الناجحين في الثانوية العامة للعام 2023، أكد أنه حرص على المشاركة في اللقاء الإرشادي الخاص بهم، بهدف معرفة التخصصات الجامعية التي لديها فرص أكبر للحصول على عمل بعد الدراسة الجامعية، وهو ما يعتبره الطالب القرا سببا أساسيا في اختيار تخصصه الجامعي.

وفي ذات السياق شدد الطالب ياسين المعني على أن اللقاءات الإرشادية التي تنظمها وزارة المهمة مهمة جدا لهم كطلاب ناجحين في الثانوية العامة خلال مرحلة اختيار تخصصاتهم الجامعية، مشيرا إلى حرصه الكبير على معرفة واقع التخصصات الجامعية، ونسبة المتعطلين عن العمل في كل تخصص وفقا لاحتياجات سوق العمل.

تساؤلات واقعية

الطالبة آلاء الدعالسة أكدت أن سبب حضورها اللقاء الإرشادي للحصول على إجابات واضحة حول العديد من التساؤلات المتعلقة بالتخصصات الجامعية.

وأشارت الدعالسة إلى أن نسبة البطالة المرتفعة في قطاع غزة، دفعها لحضور اللقاء الإرشادي، لمعرفة التخصصات الأكثر احتياجات لسوق العمل، ولتجنب التخصصات التي تعج بالبطالة.

من جهتها اعتبرت الطالبة نور سالم معرفة واقع التخصصات الجامعية في قطاع غزة بمثابة البوصلة لاختيار التخصصات الجامعية للناجحين في الثانوية العامة، بناءً على واقع فرص العمل المتوفرة بعد الحصول على الشهادة الجامعية.

بدوره ثمن الطالب محمود إسماعيل حرص وزارة العمل على تنظيم اللقاءات الإرشادية للناجحين في الثانوية العامة، لمساعدتهم على اختيار التخصصات الجامعية الأنسب والأكثر احتياجا، داعيا جميع زملائه إلى الابتعاد عن العاطفة، واختيار التخصص الجامعية المناسب لسوق العمل.

بطالة مرتفعة

من جهته، أفاد مدير مديرية عمل خانيونس م. مجدي أبو غالي خلال محاضرة ألقاها باللقاء الإرشادي بمدينة خانيونس، إلى ارتفاع نسبة البطالة في قطاع غزة، منوها إلى تسجيل ما يزيد عن 320 ألف باحث عن عمل في كشوفات وزارة العمل.

وشدد أبو غالي على ضرورة اختيار التخصص الجامعي الصحيح، والذي يتوافق مع احتياجات السوق، داعيا الناجحين في الثانوية العامة إلى الابتعاد عن التخصصات التقليدية التي تعج بآلاف الخريجين العاطلين عن العمل، معتبرا اختيار التخصص المناسب أولى خطوات النجاح في الحصول على فرصة عمل بعد التخرج.

وتسعى وزارة العمل من خلال الإدارة العامة لخدمات التشغيل إلى إرشاد الناجحين في الثانوية العامة نحو التخصصات الجامعية الأكثر احتياجا في سوق العمل، ضمن خطة استراتيجية وضعتها الوزارة للحد من نسبة البطالة المنتشرة في قطاع غزة.

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