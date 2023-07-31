عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

القدس المحتلة – وكالة الرأي:

اقتحم مستوطنون، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.