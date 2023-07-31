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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

31 تموز / يوليو 2023 08:52

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلةوكالة الرأي:

اقتحم مستوطنون، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

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