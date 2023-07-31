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برشلونة يضرب ريال مدريد بثلاثية

31 تموز / يوليو 2023 09:12

برشلونة يضرب ريال مدريد بثلاثية
برشلونة يضرب ريال مدريد بثلاثية

حقق برشلونة فوزا عريضا بنتيجة (3-0) خلال مواجهة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، صباح اليوم الأحد، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد، بالولايات المتحدة الأمريكية.

سجل أهداف برشلونة في المباراة عثمان ديمبلي، وفيرمين لوبيز وفيران توريس في الدقائق (15، 85، و91).

وأهدر البرازيلي فينيسيوس جونيور ركلة جزاء في الدقيقة 20، حيث سدد في العارضة.

كما أهدر الريال العديد من الفرص التي ارتطمت في العارضة والقائمين بشكل غريب على مدار المباراة.

وشهدت المواجهة العديد من الإصابات في الفريقين، إذ أصيب كريستنسن وجوندوجان من برشلونة، وفيرلان ميندي من جانب ريال مدريد.

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