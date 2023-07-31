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الصحة: مجمع ناصر يستعد لتطبيق نظام الحوسبة بأقسام النساء والتوليد

31 تموز / يوليو 2023 11:51

الصحة: مجمع ناصر يستعد لتطبيق نظام الحوسبة بأقسام النساء والتوليد
الصحة: مجمع ناصر يستعد لتطبيق نظام الحوسبة بأقسام النساء والتوليد

غزة- وكالة الرأي:

بحث د.وليد أبو حطب استشاري ومدير مستشفى التحرير بمجمع ناصر الطبي مع منظمة الصحة العالمية حوسبة أقسام النساء والتوليد بالمستشفى، حيث سيتم البدء بأقسام العيادة الخارجية كمرحلة أولى.

وأوضح د.أبو حطب خلال لقاء إعلامي معه صباح اليوم، أن المشروع سيشمل أيضا قسم الطوارئ بمستشفى الولادة ثم أقسام المنومين والعمليات وذلك تدريجياً وصولاً الى حوسبة النظام الطبي بالكامل داخل أقسام الولادة.

ويأتي هذا المشروع وفق د.أبو حطب في إطار تجويد الخدمات الصحية للسيدات المستفيدات من الخدمة والحصول على الخدمة بسهولة ويسر والمحافظة على خصوصية الملف الطبي للمريضة، كذلك الاطلاع على الملف الطبي للمريضة الكترونيا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد دعمت مجمع ناصر بعدة مشاريع أبرزها ترميم مبنى أقسام النساء والولادة بالكامل، وتطوير خدمات الصحة الانجابية بالوزارة حيث كان لها دور كبير في تطبيق نظام الحضن الأول للمولود، كما ساهمت في دعم وتحديث بروتوكولات الولادة.

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