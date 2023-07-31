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وزارة الاتصالات تنهي تطوير الربط الشبكي لمقرات وزارة المواصلات بسرعات عالية

31 تموز / يوليو 2023 02:06

وزارة الاتصالات تنتهي من تطوير الربط الشبكي لمقرات وزارة المواصلات مع الشبكة الحكومية بسرعات عالية
وزارة الاتصالات تنتهي من تطوير الربط الشبكي لمقرات وزارة المواصلات مع الشبكة الحكومية بسرعات عالية

غزة- وكالة الرأي:

أنهت طواقم الإدارة العامة لمركز البيانات الحكومي و بالتعاون مع طواقم الشبكات في وزارة المواصلات اعمال تطوير الربط الشبكي لمقرات وزارة المواصلات على مستوى جميع محافظات قطاع غزة و بلغت عدد 6 مقرات مع الشبكة الحكومية بسرعات عالية وبتقنيات تم اعتمادها حديثا في الشبكة الحكومي.

واكدت الإدارة ان الربط الشبكي الجديد و بالإضافة الى تطوير و إعادة هيكلة الشبكة داخل المقرات يشكل الأساس لتطبيق الأنظمة الالكترونية التي يتم تطويرها لعمل وزارة المواصلات .

وأوضحت الإدارة ان العمل جاري على تطوير الربط الشبكي لجميع المقرات الحكومية ضمن خطتها لعام 2023 لتوفير البيئة اللازمة للأنظمة الحكومية الالكترونية لخدمة المواطنين بخدمات دقيقة و جودة و سرعة عالية .

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