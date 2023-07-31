وزارة الاتصالات تنهي تطوير الربط الشبكي لمقرات وزارة المواصلات بسرعات عالية

غزة- وكالة الرأي:

أنهت طواقم الإدارة العامة لمركز البيانات الحكومي و بالتعاون مع طواقم الشبكات في وزارة المواصلات اعمال تطوير الربط الشبكي لمقرات وزارة المواصلات على مستوى جميع محافظات قطاع غزة و بلغت عدد 6 مقرات مع الشبكة الحكومية بسرعات عالية وبتقنيات تم اعتمادها حديثا في الشبكة الحكومي.

واكدت الإدارة ان الربط الشبكي الجديد و بالإضافة الى تطوير و إعادة هيكلة الشبكة داخل المقرات يشكل الأساس لتطبيق الأنظمة الالكترونية التي يتم تطويرها لعمل وزارة المواصلات .

وأوضحت الإدارة ان العمل جاري على تطوير الربط الشبكي لجميع المقرات الحكومية ضمن خطتها لعام 2023 لتوفير البيئة اللازمة للأنظمة الحكومية الالكترونية لخدمة المواطنين بخدمات دقيقة و جودة و سرعة عالية .