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الدعليس يتسلّم نتائج التحقيق بوفاة المواطن أبو قوطة

01 آب / أغسطس 2023 10:19

غزةوكالة الرأي :

تسلم رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، التقرير الختامي للجنة التحقيق في وفاة المواطن شادي أبو قوطة في خان يونس، قبل أيام.

وكان رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، قال اليوم إن اللجنة المكلفة بالتحقيق في حادثة وفاة المواطن شادي أبو قوطة برئاسة وكيل وزارة العدل انتهت من عملها، وقد رفعت تقريرها الختامي لرئيس متابعة العمل الحكومي، كما تم وضع عائلة الفقيد في صورة مخرجات اللجنة.

وقال إنه يتم اليوم إعلان نتائج التحقيق والتوصيات التي خرجت بها اللجنة، حيث أقرت متابعة العمل الحكومي إنفاذ جميع التوصيات ووضع الإجراءات التي قدمتها اللجنة موضع التنفيذ الفوري.

وكان المواطن شادي أبو قوطة لقي مصرعه جراء سقوط حائط عليه خلال حملة إزالة تعديات من بلدية خانيونس جنوبي القطاع.

وفي أعقاب الحادث أعلن رئيس وأعضاء مجلس بلدية بلدية خانيونس استقالاتهم من مناصبهم تحملا لمسؤولية وفاة المواطن أبو قوطة.

 

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