"الزراعة" تتفقد مزارع الدجاج اللاحم بخانيونس

غزة-وكالة الرأي
تفقدت دائرة الارشاد وخدمات المزارعين بخان يونس عددا من مزارع الدواجن اللاحم خاصة مزارع النظام المغلق في مناطق المواصي والسطر الغربي ، وذلك بهدف التواصل مع مربي الثروة الحيوانية واعطائهم الارشادات اللازمة للتعامل مع التقلبات الجوية المختلفة.
من جانبه، تطرق م. اسعد ابوطعيمه رئيس قسم الانتاج الحيواني بزراعة خانيونس الى أهم الاجراءات المتبعة بنظام التربية الحديثة وطرق التربية في الاقفاص والتى تساهم في نجاح التربية، مطالبا بضرورة مراعاة توزيع الدجاح في القفص الواحد بناء على الكتلة الوزنية للدجاج.