"الزراعة" تتفقد مزارع الدجاج اللاحم بخانيونس

غزة-وكالة الرأي

تفقدت دائرة الارشاد وخدمات المزارعين بخان يونس عددا من مزارع الدواجن ‏اللاحم خاصة مزارع النظام المغلق في مناطق المواصي والسطر الغربي ، وذلك بهدف التواصل مع مربي الثروة الحيوانية واعطائهم ‏الارشادات ‏اللازمة للتعامل مع التقلبات الجوية المختلفة.‏

من جانبه، تطرق م. اسعد ابوطعيمه رئيس قسم الانتاج الحيواني بزراعة خانيونس ‏الى أهم الاجراءات المتبعة بنظام التربية الحديثة وطرق التربية في الاقفاص والتى ‏تساهم في نجاح التربية، مطالبا بضرورة مراعاة توزيع الدجاح في القفص الواحد ‏بناء على الكتلة الوزنية للدجاج.‏

