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"الزراعة" تتفقد مزارع الدجاج اللاحم بخانيونس

01 آب / أغسطس 2023 12:45

"الزراعة" تتفقد مزارع الدجاج اللاحم بخانيونس

غزة-وكالة الرأي
تفقدت دائرة الارشاد وخدمات المزارعين بخان يونس عددا من مزارع الدواجن ‏اللاحم خاصة مزارع النظام المغلق في مناطق المواصي والسطر الغربي ، وذلك بهدف التواصل مع مربي الثروة الحيوانية واعطائهم ‏الارشادات ‏اللازمة للتعامل مع التقلبات الجوية المختلفة.‏

من جانبه، تطرق م. اسعد ابوطعيمه رئيس قسم الانتاج الحيواني بزراعة خانيونس ‏الى أهم الاجراءات المتبعة بنظام التربية الحديثة وطرق التربية في الاقفاص والتى ‏تساهم في نجاح التربية، مطالبا بضرورة مراعاة توزيع الدجاح في القفص الواحد ‏بناء على الكتلة الوزنية للدجاج.‏
 

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