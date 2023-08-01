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"القسّام" تكشف عن معلومات جديدة حول عملية أسر "جولدن"

01 آب / أغسطس 2023 12:54

كتائب القسّام تكشف عن معلومات جديدة حول عملية أسر
كتائب القسّام تكشف عن معلومات جديدة حول عملية أسر

رفح - وكالة الرأي:

كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام في الذكرى التاسعة لعملية أسر الضابط الإسرائيلي هدار جولدن" عن معلوماتٍ حصريةٍ خلال العملية التي وقعت في يوم الجمعة الموافق الأول من أغسطس عام 2014، إبان عملية العصف المأكول.

وخلال مقابلات صحفية لمشاركين ومشرفين على العملية، كشف هؤلاء تفاصيل تُنشر للمرّة الأولى حول خبايا العملية والخطّة العسكرية ومجرياتها.

ووفق ما نشرته "فلسطين الآن"، فقد حصلت على على قلادةٍ انتزعها مقاتلو كتائب القسام من أحد جنود "جفعاتي" خلال العملية، والتي جرت أحداثها شرق رفح.

وخلال محاورة لأحد منفذي العملية وآخر من المشرفين عليها، وجّهت كتائب القسّام رسالة إلى الاحتلال بأنّه يعرفُ جيدًا إلى من تعودُ هذه القلادة وكيف ومتى انتزعت من أحد جنوده.

وأجرت "فلسطين الآن" بحثًا موسعًا للوقوف على زوايا وأبعاد عملية أسر هدار جولدن، وتوصلت لمعلومات جديدة حول القوة العسكرية التابعة لجيش الاحتلال التي توغلت شرق رفح والتي شاركت قبلها بأيام في مجزرة خزاعة شرق خانيونس.

وأفصحت كتائب القسام بمعلومات تنشر لأول مرةٍ حول انقضاض الشهيد القسامي وليد مسعود على ضابط الاتصال في القوة المتقدمة والإجهاز عليه، ما أدى إلى انقطاع الاتصال بين القوة وقيادتها الأمر الذي ساهم في إنجاز المهمة وإنجاحها.

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