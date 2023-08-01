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لجنة تمويل المشاريع الصغيرة توافق على اعتماد تمويل مشاريع جديدة

01 آب / أغسطس 2023 01:23

لجنة تمويل المشاريع الصغيرة توافق على اعتماد تمويل مشاريع جديدة
لجنة تمويل المشاريع الصغيرة توافق على اعتماد تمويل مشاريع جديدة

غزة-وكالة الراي 
عقدت لجنة تمويل المشاريع الصغيرة اجتماعها لمناقشة المشاريع التي قُدمت للهيئة بغرض الحصول على قرض حسن "بدون فوائد" من أجل تمويل مشاريع صغيرة، حيث وافقت اللجنة على تمويل عدة مشاريع بقيمة إجمالية تصل لـ 133,000 دولار ضمن الدفعة رقم 115 التابعة للإعلان رقم 2 لسنة 2023م.

وأوضح رئيس لجنة تمويل المشاريع الصغيرة أ. علام غباين أن الموافقة على التمويل شملت العديد من المشاريع مثل مشاريع تطوير مزارع الدجاج اللاحم و تحويلها لمزارع حديثة، ومشاريع مصانع الخياطة، ومشاريع تكنولوجيا المعلومات، ومشروع مشغولات يدوية، ومشروع حرفي مضيفاً أنه من المتوقع أن تشغل هذه المشاريع ما لا يقل عن 56 عامل بصورة مباشرة.

وقال غباين :" إن الموافقة على التمويل تكون بعد سلسلة من الاجراءات للتأكد من جدوى المشروع ودراسة فرص نجاحه، و أن الهيئة تنفذ زيارات ميدانية على أماكن المشاريع القائمة أو الأماكن المقترحة لتنفيذ المشاريع الجديدة.

هذا وسيتم خلال الأسبوع القادم البدء بزيارة باقي المشاريع المقدمة في التسجيل الالكتروني الثاني للعام 2023 تمهيداً لدراستها من قبل اللجان المختصة وعرضها على لجنة التمويل؛ لاتخاذ القرار النهائي بخصوصها.
 

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