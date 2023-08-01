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الزكاة بالأوقاف توزع مراوح وبطاريات بالمحافظة الوسطى

01 آب / أغسطس 2023 03:07

الزكاة بالأوقاف توزع مراوح وبطاريات بالمحافظة الوسطى
الزكاة بالأوقاف توزع مراوح وبطاريات بالمحافظة الوسطى

الوسطى - وكالة الرأي

وزعت وحدة الزكاة والإغاثة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية عددًا من المراوح وبطاريات الكهرباء على (100) أسرة متعففة من محافظة الوسطى، بتكلفة إجمالية بلغت (4,000) دولار، وبتمويل كريم من مؤسسة AK الخيرية.

بدوره أوضح مدير عام وحدة الزكاة والإغاثة أ. أسامة إسليم أن المشروع يأتي ضمن حزم المساعدات المتنوعة التي تقدمها الوحدة لهذه الفئة؛ للتخفيف من حرارة الصيف في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

وأشار إلى أن معظم الأسر التي استفادت من هذا المشروع تعيش تحت أسقف حديدية وجدران متهالكة تزيد من كمية الحرارة التي تصيب منازلهم، لافتًا إلى أن وحدته وزعت بطاريات بسعة (18) أمبيرًا لكل أسرة متعففة ضمن المشروع؛ لإعانتهم على تجاوز أزمة انقطاع التيار الكهربائي المتكررة.

ودعا إسليم جميع المؤسسات الإغاثية الدولية والمحلية إلى زيادة الاهتمام بالأساسيات التي تحتاجها الأسر المتعففة خلال فصل الصيف، مشيدًا بجهود المؤسسات المانحة وأهل الخير المبذولة في مساعدة الأسر المتعففة.

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