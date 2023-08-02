عشائر خانيونس تُعالج 182 قضيةً خلال شهر يوليو

غزة- وكالة الرأي:

عالجت الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح في وزارة الداخلية والأمن الوطني بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة 182 قضية خلال شهر يوليو.

وأوضح مدير شؤون الإصلاح والعشائر في محافظة خانيونس حمدان النجار، أن القضايا المعالجة تنوعت بين قضايا مالية و مشاجرات وأراضي وسرقة وغيرها.

وبين أنه تم إنجاز 102 قضية مشاجرة بين المواطنين، و28 قضية مالية، و21 حوادث، إلى جانب 15 قضية عائلية و11 أراضي، و4 قضايا سرقة، بالإضافة إلى قضية قتل واحدة.

ولفت النجار إلى أنه تم تشكيل 9 لجان إصلاح خلال الشهر الماضي حيث تم الافراح عن 223 نزيلًا من خلال اللجان التي تم عقدها للإصلاح بين المتخاصمين.

وبين أنه تم استرداد مبالغ مالية لصالح المواطنين بلغت 116 ألف و168 شيكل، و120 ألف و800 دولار، و107 ألف و480 دينار.

وأشارت العشائر إلى أنها تسعى جاهدة لإصلاح ذات البين ومعالجة جميع القضايا التي تصلهم بشكل ودي.