الاقتصاد: الإدارة العامة للصناعة تنظم 200 زيارة تفتيش خلال شهر يوليو

غزة- وكالة الرأي:

نظمت الإدارة العامة للصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني، 200 زيارة تفتيش ومتابعة ومراقبة خلال شهر يوليو الماضي.

وأوضحت الإدارة، أنها نظمت زيارات مختلفة بغرض تجديد التراخيص وبلغت 28 زيارة، و10 زيارات بغرض إقامة منشآت صناعية، وكذلك وجهت 83 إخطار ترخيص صناعي.

واستقبلت دائرة الترخيص الصناعي ودائرة الرقابة الصناعية في الإدارة خلال الشهر الماضي 360 مراجع من التجار والمواطنين بهدف تقديم الخدمات لهم.

ومنحت الإدارة 9 منشآت صناعية تسهيلات للحصول على خصم تعرفة الكهرباء تسهيلا لعملها.

وأكدت الإدارة أن كافة طواقمها في كل الدوائر المختلفة تواصل عملها في متابعة المصانع والمنشآت ومراقبتها وتقديم النصائح لها وتسهيل كل العقبات أمامها.