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للعام 2023

وزارة الاتصالات تشارك في اليوم الارشادي لطلبة الثانوية العامة

02 آب / أغسطس 2023 11:36

وزارة الاتصالات تشارك في اليوم الارشادي لطلبة الثانوية العامة للعام 2023
وزارة الاتصالات تشارك في اليوم الارشادي لطلبة الثانوية العامة للعام 2023

غزة- وكالة الرأي:

شاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اليوم الارشادي لطلاب وطالبات الثانوية العامة للعام 2023 التي نظمته وزارة التربية والعليم العالي في مركز رشاد الشوا.

وتأتي هذه المشاركة ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا في تعزيز الاقتصاد الرقمي الفلسطيني.

وقدمت الوزارة ورقتي عمل في الجلسات الحوارية حيث حاور في الجلسة الأولى مدير عام الاقتصاد الرقمي د. محمد السباح حول " معطيات واحصائيات عن واقع تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات محليا ودوليا"، وكما تحدث نيابة عن الإدارة العامة للمعلوماتية م شريف الأغا في الجلسة الثانية حول "والاتجاهات المتوقعة لمستقبل وظائف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".

واستعرضت الأوراق رؤية وزارة الاتصالات بشأن واقع التخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واعتبارات الوزارة لدراسة وتخطيط مستقبل الخريجين والمتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما استعرضت الاوراق نموذج تنبؤ لتوقع الزيادة في أعداد الطلاب الجدد والمسجلين في تخصصات تكنولوجيا المعلومات حتى العام 2030 في فلسطين.

وناقشت واقع تشغيل الخريجين في تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومستقبل الوظائف في مهن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفرص المستقبلية الواعدة دولياً.

وشارك كلاً من م. علي عكيلة مدير دائرة بناء القدرات الرقمية ومهندس الصفحات الإلكترونية وتطبيقات الانترنت أحمد ديب في المعرض خلال اليوم الإرشادي حيث تم التوضيح للطلبة واقع التخصصات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومنهجية اختيار التخصص الملائم لقدراتهم ورغباتهم، وفرص العمل دولياً وعالمياً.

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