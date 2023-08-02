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وزارة التعليم تسلم الطلبة ذوي الإعاقة الحركية كراسي كهربائية

02 آب / أغسطس 2023 11:40

وزارة التعليم تُسلم كراسي كهربائية على الطلبة ذوي الإعاقة الحركية
وزارة التعليم تُسلم كراسي كهربائية على الطلبة ذوي الإعاقة الحركية

غزة- وكالة الرأي:

سلّمت وزارة التربية والتعليم العالي وبالتعاون مع مؤسسة أمان فلسطين الماليزية كراسي كهربائية متحركة (السكوتر) على عدد من الطلبة ذوي الإعاقة الحركية، وذلك في مقر الوزارة بغزة.

وشارك في اللقاء د. محمود مطر الوكيل المساعد للشؤون التعليمية، ود. خالد أبو فضة مدير عام الإرشاد والصحة المدرسية، وأ. عائد الربعي مدير عام التخطيط والتطوير، وم. خلدون محمد مدير المشاريع، ود. باسل شبير أخصائي العلاج الطبيعي، وم. عمر صيام مدير مؤسسة أمان فلسطين.

وأكد مطر أن الاحتفال اليوم بتسليم الكراسي الكهربائية للطلبة ذوي الإعاقة الحركية جاء من أجل خدمة الطلبة و التخفيف عنهم ومراعاة حقوقهم، مبيناً أن الوزارة تعمل دوماً على توفير ما يلزم لتسهيل دمج الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس، ومساعدتهم في متابعة مشوارهم التعليمي، مقدماً الشكر لمؤسسة أمان الداعمة على جهودها.

بدوره بيّن أبو فضة أن وزارة التعليم استطاعت وبجهد كبير توفير هذه المساعدة بدعم من مؤسسة أمان فلسطين، لافتاً إلى أن إدارته تعمل على التنسيق والتشبيك مع مراكز وقطاعات مختلفة لخدمة قضايا الطلبة ذوي الإعاقة، مرحباً بكافة المؤسسات التي تعنى بتقديم الخدمات المميزة للطلبة.

من جهته، أشار صيام إلى العديد من من المشاريع التي تقدمها المؤسسة بالتعاون مع وزارة التعليم من ترميم لبعض المدارس وتزويدها بالأثاث المدرسي، وتقديم الأدوات المساعدة للطلبة ذوي الإعاقة.

بدورهم قدّم الطلبة وأولياء الأمور الشكر لوزارة التعليم على هذا الجهد، مثمنين الخدمات التي تقدمها الوزارة لطلبة المدارس والعملية التعليمية.

وزارة التعليم تُسلم كراسي كهربائية على الطلبة ذوي الإعاقة الحركية 364645994_3277191715905662_2650623381767882284_n 358153522_3277191639239003_3667606272008685424_n 365031063_3277191605905673_1649199571702486694_n
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