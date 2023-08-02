سلطة المياه تفعّل دور شرطة البيئة لمراقبة مشاريع حفر الآبار

غزة- وكالة الرأي:

اجتمع رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم، بمدير شرطة البيئة العقيد محمد أبو خاطر، وذلك لمناقشة أبرز الملفات والأمور المشتركة بين الطرفين فيما يتعلق بمراقبة مشاريع حفر الآبار على مستوى قطاع غزة.

وأكد د. ابراهيم على أهمية وضرورة تفعيل الشرطة والضابطة البيئة، وذلك لمراقبة جميع حالات حفر الآبار والتأكد من سلامة اجرائتها القانونية والترخيصية.

وأوضح جهوزية سلطة المياه وجودة البيئة بتوفير جميع المناخات واللوجستيات المطلوبة لتسهيل مهام طاقم الشرطة البيئية أثناء تأديتها لعملها.

فيما اعتبر أبو خاطر، أن أهم عنصر يجب تفعيله على صعيد العمل في المجال البيئي هو تفعيل عنصر التحري لكل من يعمل في مجال حفر الآبار.

فيما أكد مدير عام وحدة الشؤون التنظيمية والرقابة المائية م.سامح أبو زعنونة، على وجود التعاون المشترك وتعزيزه مع طاقم الشرطة البيئية من خلال الضرب بيد من حديد على جميع المقاولين غير المرخصين ومشاريع حفر الآبار غير المرخصة.