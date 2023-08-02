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العمل وتشجيع الاستثمار تبحثان واقع حقوق العاملين في منشآت المنطقة الصناعية

02 آب / أغسطس 2023 12:13

العمل وتشجيع الاستثمار تبحثان واقع حقوق العاملين في منشآت المنطقة الصناعية
العمل وتشجيع الاستثمار تبحثان واقع حقوق العاملين في منشآت المنطقة الصناعية

غزة- وكالة الرأي:

بحثت وحدة علاقات العمل بوزارة العمل، اليوم الأربعاء، واقع حقوق العاملين في منشآت المنطقة الصناعية خلال لقاء جمع رئيس الوحدة د. شادي حلس وأ. عبد الله الأسطل مع هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية.

وناقش اللقاء الإشكاليات التي يواجهها أصحاب العمل في حال ترك العمال لعملهم دون إشعار، وحل النزاعات العمالية الفردية والجماعية وإجراء مخالصات عمالية.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة الحد الأدنى للأجور وسبل تطبيقه في ظل الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية التي يعيشها قطاع غزة.

واتفق الطرفان على تحديث آليات التنسيق والتواصل بينهما، للتعامل مع كافة القضايا والشكاوى العمالية بما يضمن حماية حقوق طرفي الإنتاج.

وأكد د. حلس أن الوزارة تعمل على حماية حقوق العمال، من خلال التأكد من تطبيق أصحاب العمل للقوانين والأنظمة العمالية، وحل النزاعات العمالية بالطرق السلمية.

وأشار الأسطل إلى أن هيئة تشجيع الاستثمار تتعاون مع وزارة العمل في حماية حقوق العمال، من خلال نشر الوعي العمالي وتوفير التدريب والتأهيل للعمال، ودعم أصحاب العمل في تطبيق معايير العمل الآمن.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار التعاون المشترك بين وزارة العمل وهيئة تشجيع الاستثمار، من أجل حماية حقوق العمال وتحقيق التنمية المستدامة.

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