أوقاف خان يونس تنفذ عدة جولات دعوية بمنطقة معن والسطر

خانيونس- وكالة الرأي:

نفّذ قسم الدعوة والإرشاد بمديرية أوقاف خان يونس سلسلة جولات دعوية، استهدفت السجن المركزي في المحافظة، وعددًا من المحلات التجارية، والأسواق العامة؛ بهدف التذكير بالله، والمداومة على فعل الطاعات.

بدوره أشار رئيس قسم الدعوة والإرشاد بالمديرية أ. أيمن النجار إلى دور الدعاة والوعاظ في نشر الفضيلة، والحفاظ على صلابة المجتمع، ومواجهة الظواهر الاجتماعية التي ترافق فترة الإجازة الصيفية.

ولفت النجار إلى ردود الفعل الإيجابية لدى الشارع الغزي تجاه جهد الدعاة، والترحيب بالخطاب الدعوي، والاهتمام بمحتوى الجولات الدعوية، والاستجابة لها.

وتوجه النجار بالشكر لكادر أوقاف خان يونس الدعوي على جهودهم المباركة في تنفيذ الجولات الميدانية رغم قساوة الأجواء وشدة الحرارة، داعيًا الله عز وجل أن يجزيهم نظير ذلك خير الجزاء.