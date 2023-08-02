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أوقاف الشمال تعقد لقاءً لطلبة دبلوم الأئمة والخطباء

02 آب / أغسطس 2023 01:20

أوقاف الشمال تعقد لقاءً لطلبة دبلوم الأئمة والخطباء
أوقاف الشمال تعقد لقاءً لطلبة دبلوم الأئمة والخطباء

غزة- وكالة الرأي:

عقد قسم الدعوة والإرشاد بمديرية أوقاف الشمال لقاءً لطلبة دبلوم الأئمة والخطباء؛ بهدف إحداث نقلة نوعية في مسار الدعوة والداعية، بحضور مدير المديرية د. مرسي سلمان، وممثل الدائرة العلمية أ. عبد العال الأسطل.

وخلال كلمته أوضح سلمان أهمية الدبلوم في تطوير الأداء الديني والدعوي المنبري عند جميع المنتسبين للأوقاف، منوهًا بأن الدبلوم شامل، ويركز على الجوانب المعرفية والمهارية والوسائل المعينة؛ لضمان توصيل الرسالة على الوجه الأمثل.

ولفت  إلى أن الطلبة المشاركين في الدبلوم على مستوى عالٍ من الاستعداد؛ لتحقيق الإنجاز المطلوب والهدف المرجو من تنفيذ الدبلوم.

من جانبه، أوضح الأسطل أن الدبلوم وسيلة مهمة للتزود بالمعارف والعلوم الشرعية في مجال القرآن وعلومه وأصول الفقه والعقيدة والفكر الإسلامي والمهارات، لافتًا إلى أن الأوقاف لها دور مهم في تطوير الأئمة والخطباء، من أجل نصرة الحق، وإعلاء كلمة الله تعالى.

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