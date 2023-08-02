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النائب العام ووكيل وزارة الصحة يبحثان مبدأ التكامل في العدالة

02 آب / أغسطس 2023 01:40

النائب العام ووكيل وزارة الصحة يبحثان مبدأ التكامل في العدالة
النائب العام ووكيل وزارة الصحة يبحثان مبدأ التكامل في العدالة

غزة- وكالة الرأي:

اجتمع النائب العام المستشار د. محمد النحال، في مقر ديوانه، وبحضور وكيل ديوان النائب العام إبراهيم كلش، مع وكيل وزارة الصحة الدكتور يوسف أبو الريش، والوفد المرافق له؛ لمناقشة أهم القضايا المشتركة التي تخص الجانبين، وتعزيز مبدأ التكامل مع كافة شركاء العدالة.

وخلال الاجتماع، ناقش النائب العام مع د. أبو الريش أهم القضايا والاستدعاءات المُقامة ضد وزارة الصحة، وسبل تعزيز الشراكة والتكاملية في العمل النيابي والوزاري؛ بما يحفظ المكانة الاعتبارية لجميع الهيئات والقامات، وصولاً إلى كلمة الحق والفصل العدل بين جميع مكونات المجتمع الفلسطيني.

وأكد النائب العام على أهمية التعاون والتنسيق بين النيابة العامة ووزارة الصحة، بهدف تحقيق العدالة الناجزة، وحماية حقوق المواطنين. كما شدد على ضرورة تعزيز مبدأ التكامل بين كافة الجهات الحكومية، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

من جانبه، أعرب وكيل وزارة الصحة عن تقديره لجهود النائب العام ونيابة الدولة، مؤكداً حرص وزارة الصحة على التعاون والتنسيق مع النيابة العامة، لتحقيق العدالة الناجزة.

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