ألم الظهر قد يكون علامة على السرطان.. كيف يختلف عن الآلام المعتادة؟

آلام الظهر، وخاصة آلام أسفل الظهر، مشكلة شائعة يشعر بها الكثير منا، خاصة مع تقدمنا في السن، والسبب الشائع لآلام الظهر هو إصابة العضلات أو الأربطة، يمكن أن يحدث هذا بسبب الرفع غير السليم، والوضعية السيئة ، وقلة التمارين المنتظمة. قد تؤدي زيادة الوزن إلى زيادة خطر الإصابة بإجهاد الظهر والالتواء، بحسب موقع تايمز أوف إنديا.

آلام الظهر الناتجة عن السرطان

​آلام الظهر من السرطان

نظرًا لأن آلام الظهر مرض شائع ، يعتقد الناس عادةً أن أي ألم أو وخز في الظهر قد يكون بسبب مشكلة في الجهاز العضلي الهيكلي. ومع ذلك ، فإن آلام الظهر هي أيضًا أعراض غير عادية للسرطان ولكنها أيضًا ليست نادرة جدًا.

آلام الظهر شائعة في هذه السرطانات

يمكن أن يكون ألم الظهر لدى مرضى السرطان ناتجًا عن نمو أو علامة على ورم خبيث - حيث انتشر السرطان إلى الظهر. وفقًا لخبراء الصحة ، فإن سرطان الثدي والرئة والخصية والقولون هي 4 أنواع شائعة من السرطانات التي من المرجح أن تنتشر في الظهر ، لأنها قريبة من الناحية التشريحية من العمود الفقري.



آلام الظهر وسرطان الرئة



وفقًا للتقارير ، فإن 25% من مرضى سرطان الرئة سيبلغون عن آلام الظهر كأعراض، وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة ، يمكن الشعور بألم أسفل الظهر إذا انتشر سرطان الرئة إلى العظام. يمكن أن يصاحب آلام الظهر أعراض أخرى لسرطان الرئة ، مثل التعرق الليلي والقشعريرة والحمى ومشاكل الأمعاء / المثانة وفقدان الوزن غير المبرر. يحدث انخفاض في وزن الجسم لأن جسمك يحرق طاقة أكثر من المعتاد وبالتالي لا يتطلب نظامًا غذائيًا أو تمارين رياضية لفقدان الوزن.

آلام الظهر الناتجة عن السرطان مقابل آلام الظهر العضلية الهيكلية، على عكس آلام الظهر المعتادة ، فإن آلام الظهر الناتجة عن السرطان ثابتة. لا يخفف مع التغييرات في الوضع أو الحركة. علاوة على ذلك ، يمكن أن يمثل إزعاجًا خفيفًا أكثر من كونه ألمًا حادًا أو ملحوظًا.

متى ترى الطبيب



يجب عليك بالتأكيد زيارة أخصائي طبي على الفور إذا واجهت أيًا من الأعراض المذكورة أعلاه. في حين أن آلام الظهر عادة لا ترتبط بالسرطان وتحدث بسبب مشاكل العضلات والعظام ، فمن الأفضل التحدث إلى طبيبك إذا شعرت أنها غير عادية.