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برشلونة يختم جولته التحضيرية بفوز على ميلان

03 آب / أغسطس 2023 09:45

برشلونة يختم جولته التحضيرية بفوز على ميلان
برشلونة يختم جولته التحضيرية بفوز على ميلان

ختم برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم جولته التحضيرية في الولايات المتحدة بفوزه على ميلان الإيطالي 1-صفر على ملعب "إليجينت ستاديوم" في لاس فيغاس.

وسجل هدف الفوز الدولي الشاب أنسو فاتي من تسديدة قوية لولبية في الدقيقة 55.

وكاد النادي الكاتالوني يفتتح التسجيل بعد 12 دقيقة من صافرة البداية، إلا أن العارضة تصدت لتسديدة المدافع الفرنسي جول كونديه، فيما بدا مواطنه الحارس مايك مينيان عاجزاً.

وفضّل مدرب برشلونة تشافي هرنانديس عدم الزج بالمهاجم الفرنسي عثمان ديمبيليه الذي يستعد لمغادرة النادي إلى باريس سان جرمان، ليكتفي بمشاهدة اللقاء من على مقاعد البدلاء.

وحقق برشلونة انتصاره الثاني بعدما كان حسم "الكلاسيكو" الوديّ أمام غريمه التقليدي ريال مدريد لصالحه بثلاثية نظيفة في تكساس، وخسر في مستهل جولته على الأراضي الأميركية أمام ارسنال الانكليزي 3-5 في لوس أنجليس.

ويلتقي برشلونة منافسه توتنهام الانكليزي في كأس جوان غامبر الودية في الثامن من آب/أغسطس الحالي، قبل أن يستهل حملة الدفاع عن لقبه في الدوري بحلوله ضيفاً على خيتافي في 13 منه.

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