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عمل رفح والكلية العربية تعقدان لقاءً ارشادياً لخريجي الثانوية العامة

03 آب / أغسطس 2023 09:54

عمل رفح والكلية العربية تعقدان لقاءً ارشادياً لخريجي الثانوية العامة
عمل رفح والكلية العربية تعقدان لقاءً ارشادياً لخريجي الثانوية العامة

رفح- وكالة الرأي:

عقدت مديرية عمل محافظة رفح لقاءً إرشادياً لطلبة الثانوية العامة بالتعاون مع الكلية العربية للعلوم التطبيقية حول آلية اختيار التخصص الجامعي بما يتوافق مع سوق العمل.

وشارك في اللقاء م. وائل عيسى مدير مديرية عمل رفح، ووفد من المديرية ضم أ. فؤاد غنام و أ. عبد السلام أبو شاب، بحضور أ. سفيان الأغا من قسم التوجيه والإرشاد المهني بوزارة العمل.

ويأتي اللقاء الإرشادي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة العمل لتحسين وضبط سوق العمل الفلسطيني من خلال توجيه طلبة الثانوية العامة لاختيار التخصصات المناسبة والتي يحتاجها سوق العمل المحلي والدولي.

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