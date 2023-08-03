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بدء التسجيل للمشاركة بماراثون الحرية لفئة الهواة

03 آب / أغسطس 2023 11:20

الإعلان عن بدء التسجيل للمشاركة في ماراثون الحرية لفئة الهواة
الإعلان عن بدء التسجيل للمشاركة في ماراثون الحرية لفئة الهواة

غزة- وكالة الرأي:

أعلنت اللجنة المنظمة لماراثون الحرية عن بدء التسجيل للمشاركة في الماراثون لفئة الهواة من خلال رابط تم تعميمه عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على أن ينتهي التسجيل للمشاركة يوم 20 من الشهر الجاري.

وأوضح شادي سالم مدير المركز الثقافي الماليزي، أن ماراثون الحرية سيقام للعام الثاني على التوالي في الذكرى 66 لاستقلال ماليزيا بدعم من المركز الثقافي الماليزي وبالتعاون مع المجلس الأعلى للرياضة واتحاد ألعاب القوى.

وأضاف سالم أن الترتيبات جارية لإخراج الماراثون بأفضل صورة كونه حدث رياضي هام ويشكل أحد الفعاليات التي تؤكد على العلاقة التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والماليزي.

بدوره أكد غسان محيسن مدير العلاقات العامة بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة أن التنسيق يتم بشكل متواصل لإنجاح الماراثون، وأوضح أن السباق سيتيح فرصة أكبر للمشاركة والفوز بعد إضافة سباق للهواة وسباق للفتيات تحت سن 14 عاماً، مع تخصيص سباق للمحترفين، من أجل تشجيع جميع الفئات للمشاركة.

بينما أشار تامر العبسي نائب رئيس اتحاد ألعاب القوى أن مسافة السباق هذا العام ستكون أكبر على أن يتم انطلاق سباق المحترفين والهواة من نفس النقطة والمسافة 10 كم على شارع الرشيد غرب مدينة غزة، وسباق الفتيات لمسافة 3 كم.

وأضاف العبسي أن الترتيبات أصبحت جاهزة لتحقيق مشاركة واسعة من خلال لجان ومراكز تدريب الاتحاد، والتعميم على كافة القطاعات في المجتمع للمشاركة في الماراثون.

يذكر أن الماراثون سيقام يوم الخميس 31 من الشهر الجاري الذي يصادف ذكرى استقلال ماليزيا، الساعة الخامسة مساء، من نقطة الانطلاق أمام مدخل مدينة الأسرى في شارع الرشيد جنوب غرب مدينة غزة، وينتهي في استاد فلسطين الرياضي لمسافة 10 كم.

وينطلق سباق الفتيات من أمام مسجد خالد بن الوليد بالقرب من اللجنة القطرية على نفس المسار ونقطة النهاية بمسافة 3 كم.

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