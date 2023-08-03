الإعلام الحكومي يوقع مذكرة تفاهم مشترك مع مكتبة إنعيم

غزة- وكالة الرأي:

وقع رئيس المكتب الإعلامي الحكومي أ. سلامة معروف مذكرة تفاهم مشترك اليوم الخميس، مع رئيس مجلس إدارة مكتبة إنعيم أ. هاني انعيم؛ لتعزيز التعاون المشترك والمتبادل بما يحقق المصلحة لدى الطرفين.

وتنص المذكرة على تقديم مكتبة إنعيم خصومات على قيمة المشتريات لقسم الهدايا والألعاب بقيمة 15%، في حين بلغ الخصم على الأدوات المكتبية والقرطاسية والأدوات المدرسية 10%؛ لموظفي المكتب الإعلامي الحكومي وحملة البطاقة الصحفية بما يشمل الأب والأم والزوجة والأبناء.

من ناحيته؛ أكد معروف أن كل هذه الجهود تأتي في إطار تقديم الخدمات والتسهيلات للصحفيين بما يعود بالنفع عليهم وعلى عوائلهم في كافة مناحي الحياة الأساسية، فالإعلام الحكومي هو بمثابة الحاضنة الإعلامية لكافة الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين.

وبين أن هذه الجهود مستمرة في توقيع مذكرات تفاهم مع كافة الجهات وفي كافة المجالات؛ لتحقق أكبر استفادة للصحفيين والإعلاميين، فهذا أقل الواجب لمن حمل على عاتقه نصرة القضية الفلسطينية العادلة.

بدوره؛ أكد إنعيم أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار توحيد الجهود لتعزيز المساهمة المجتمعية في ظل اقتراب موسم المدارس، وخدمة حملة الرسالة المجتمعية والوطنية في سبيل التخفيف عن هذه الشريحة في ظل الحصار المطبق على قطاع غزة.

يُذكر بأن الإعلام الحكومي وقع العديد من الاتفاقيات خلال الشهر المنصرم، كان أهمها اتفاقية الخدمة العامة واتفاقية أصدقاء المريض، واللتان هدفتا إلى تقديم خصومات عديدة على جميع الخدمات الطبية داخل المؤسستين، إلى جانب اتفاقية النادي البحري.