وفد قيادي من حماس يقدم التعازي بوفاة شادي أبو قوطة

خانيونس - وكالة الرأي:

قدم وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم الخميس، التعازي لعشيرة السطرية ولعائلة أبو قوطة بوفاة ابنهم شادي أبو قوطة.

وضم الوفد نائب رئيس الحركة في القطاع الدكتور خليل الحية، وعضوي المكتب السياسي زكريا أبو معمر وعلي العمودي، والنائب في المجلس التشريعي الدكتور يونس الأسطل، ونائب رئيس لجنة المتابعة الحكومية محمد الفرا، ولفيف من مسؤولي حماس.

وقررت عائلة أبو قوطة فتح بيت العزاء لابنها الفقيد شادي اليوم الخميس، على إثر توقيع سند مصالحة مع بلدية خان يونس يوم أمس الأربعاء برعاية من حركة حماس ورابطة علماء وفلسطين.

وتوفي شادي خلال حادث وقع أثناء عملية إزالة تعديات بواسطة البلدية الخميس الفائت.