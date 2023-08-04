الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة؛ شابين مقدسيين من مدينة القدس المحتلة، وثالث من مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود ضراغمة، عقب اقتحام بلدة "العيزرية" شرقي القدس المحتلة فجر اليوم.

وأشارت إلى اعتقال الأسير المحرر موسى زهران، بعد مداهمة منزله في بلدة "بِدو" شمالي غرب القدس المحتلة.

واعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الشاب آدم هشام طافش، عقب اقتحام منزله في مخيم العروب، شمالي الخليل.

وتشهد مدن الضفة الغربية، وبلدات القدس المحتلة، اقتحامات شبه يومية لقوات الاحتلال، تنتهي عادة باعتقال وإصابة عدد من الفلسطينيين، واستشهاد آخرين في بعض الأحيان.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، نحو أربعة آلاف و 900 أسير من بينهم 34 أسيرة، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.