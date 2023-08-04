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للحوامل.. أطعمة هتساعدك قبل الولادة الطبيعية

04 آب / أغسطس 2023 12:14

للحوامل.. أطعمة هتساعدك قبل الولادة الطبيعية
للحوامل.. أطعمة هتساعدك قبل الولادة الطبيعية


عند اقتراب موعد الولادة  يجب على الحامل تناول بعض الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في تسهيل الولادة، وتقليل الألم، وتعمل على تليين عنق الرحم، وذلك وفقا لموقع "health". 

 أبرز الأطعمة والمشروبات التي تسهل عملية الولادة الطبيعية: 

-الأناناس:  يحتوي علي إنزيم "بروميلين" الذي يساعد علي تليين عنق الرحم، ويسهل عملية الولادة، ولذا عند اقتراب موعد الولادة أكثري من تناول الأناناس. 

-عرق السوس: 

ينتج مادة البروستاجلاندين التي تساهم في تليين عنق الرحم، وتقليل تقلصات الرحم، ولذا تناوليه ولكن دون الإسراف لأنه قد يتسبب في تعرضك للإصابة بالإسهال، وتقلصات في الأمعاء والمعدة. 

-الثوم: 

يعد من الأطعمة الشعبية المشهورة والمعروفة أنها تحفز على الولادة الطبيعية. 

-خل العنب أو خل البلسمك: 

يمكنك وضعة علي السلطة الخضراء، أو علي أي طعام تتناوله، فقد أثبت أنه يساعد علي تسهيل عملية الولادة. 

-زيت الخروع: 

يعد من الحيل الجيدة لتسهيل عملية الولادة، ولذا يمكنك تناول ملعقة منه بعد تناول وجبة الطعام. 

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