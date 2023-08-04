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"الجهاد" و"القيادة العامة" تؤكدان أهمية المقاومة للتصدي للمؤامرات

04 آب / أغسطس 2023 08:23

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وكالات- وكالة الرأي:

بحث الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة ونائبه محمد الهندي في بيروت مع وفد الجبهة الشعبية - القيادة العامة برئاسة أمينها العام طلال ناجي أهمية استمرار المقاومة وأثرها في وقف المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا.

واستعرض اللقاء مختلف المستجدات والتطورات على الساحة الفلسطينية وتقييم لقاء العلمين وما ترتيب عليه من نتائج.

وأشاد المجتمعون بتصاعد عمليات المقاومة في مواجهة الاحتلال، وتصدي المقاتلين لاقتحامات جيش الاحتلال في طولكرم ونابلس وجنين وغيرها من المدن الفلسطينية، مؤكدين على أهمية استمرار المقاومة وأثرها في وقف المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا وقضيتنا.

وأدان المجتمعون استمرار الاعتقالات السياسية وملاحقة المقاومين بالضفة، التي تمثل خدمة للاحتلال واستمرارا للتنسيق الأمني.

وجرى التوافق على جملة من المواقف، كما اتفق على تعزيز العلاقات الثنائية واستمرار اللقاءات وتنسيق المواقف بين حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية - القيادة العامة.

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