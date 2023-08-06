أعراض سرطان الجلد.. علامات تحذيرية لسرطان فروة الرأس

عندما نتحدث عن سرطان الجلد ، غالبًا ما نفكر في بشرة الجسم بالكامل ، لكننا ننسى جزءًا مهمًا وهي فروة الرأس، سرطان فروة الرأس هو نوع أقل شهرة من سرطان الجلد ، والمعروف أيضًا باسم الورم الخبيث الجلدي في فروة الرأس. يشير إلى الأورام السرطانية التي تحدث على الرأس. يمكن أن يحدث سرطان فروة الرأس بسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجية الضارة، بحسب موقع تايمز أوف إنديا.

نظرًا لأن فروة الرأس عادة ما تكون مغطاة بالشعر ، فمن الصعب تحديد التغيرات في الجلد ، مما يزيد من صعوبة اكتشاف هذا النوع من سرطان الجلد في مرحلة مبكرة. علاوة على ذلك ، يمكن أن تكون الأعراض خاطئة كعلامات على حدوث منتظم يومي ، مثل فروة الرأس المتهيجة أو قشرة الرأس.تختلف علامات وأعراض سرطان فروة الرأس تبعًا لنوع السرطان الموجود. إليك بعض الأشياء الشائعة التي يجب أن تكون على دراية بها ولا تتجاهلها إذا اكتشفتها



أعراض سرطان فروة الرأس

-القرحة المستمرة أو القرحة غير القابلة للشفاء



قد تكون القرحة في فروة الرأس التي لا تلتئم أو تستمر في العودة علامة على الإصابة بسرطان فروة الرأس.

علاوة على ذلك ، يمكن أيضًا أن يكون سبب الحكة أو الألم المستمر في منطقة معينة من فروة الرأس والتي لا تتحسن بالرعاية المنتظمة هو سرطان فروة الرأس.



-نتوء أو نتوء أو بقعة غير منتظمة من الجلد

يمكن أن يكون وجود كتلة أو نتوء أو تورم جديد في فروة الرأس يستمر وينمو بمرور الوقت علامة على الإصابة بسرطان فروة الرأس. عادة ما تظهر بقع فروة الرأس هذه متقشرة أو خشنة أو متقشرة مع تغيرات في اللون أو الملمس. في مثل هذه الحالة ، من المهم فحص فروة رأسك بواسطة متخصص.

-تقرح أو جرح مفتوح أو نزيف

قد تكون القروح أو الجروح المفتوحة التي لا تلتئم في غضون أسابيع قليلة بسبب السرطان. علاوة على ذلك ، يمكن أن يكون النزيف غير المبرر من فروة الرأس أيضًا علامة تحذير.

-التغييرات في نمو الشعر

إذا واجهت تغيرات ملحوظة في نمط نمو الشعر على فروة الرأس ، فمن الأفضل أن ترى الطبيب. في حين أن هذا التغيير ، مثل ترقق الشعر أو تساقطه في منطقة موضعية ، قد لا يكون بالضرورة بسبب السرطان ، فمن الأفضل عدم تجاهله والحصول على التشخيص المناسب من قبل الطبيب.

-تضخم الغدد الليمفاوية

قد يعني تورم الغدد الليمفاوية الموجودة في الرقبة أو حول منطقة فروة الرأس انتشار سرطان فروة الرأس.

من المهم ملاحظة أن هذه الأعراض يمكن أن تكون ناجمة عن حالات أخرى لفروة الرأس غير مرتبطة بالسرطان

