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1000 أسير.. هيئة الأسرى: ازدياد ملحوظ بأوامر الاعتقال الإداري

06 آب / أغسطس 2023 12:04

هيئة الأسرى: ازدياد ملحوظ في أوامر الاعتقال الإداري
هيئة الأسرى: ازدياد ملحوظ في أوامر الاعتقال الإداري

رام الله - وكالة الرأي:

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت مؤخراً لتصل إلى ما يزيد عن ألف أسير، وهو النسبة الأعلى منذ عدة سنوات.

وقالت الهيئة، إن سلطات الاحتلال صعدت بشكل كبير جدا ولافت من إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى والمعتقلين، حيث أصدرت منذ بداية العام الجاري 1600 أمر ما بين تجديد وجديد، الأمر الذي رفع أعداد الأسرى الإداريين بشكل غير مسبوق منذ بداية العام.

وأوضحت الهيئة أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كسياسة عقاب جماعي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، حيث طال كافة شرائح المجتمع ، دون مراعاة للمعايير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه.

وأشارت الهيئة إلى أن الاعتقال الإداري هو سياسة تعسفية الهدف منها استنزاف أعمار الأسرى دون سند قانوني، تحت حجج واهية.

وبينت أنه غالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة حيث يتم التمديد ثلاثة أشهر أو ستة أشهر وأحيانا قد يطال لسنوات.

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