وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تكرّم طلبة حلقات القرآن الكريم المتفوقين في الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية "المباحث العامة "تُوقف مُطلقاً للنار خلال شجار عائلي وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني بالشمال يُنفذ 171 مهمة خلال يوليو وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة تنظم 38 زيارة تفتيشيه وكالة الرأي الفلسطينية بينها 7 إعدام .. أحكام قضائية بحق 14 متخابرًا مع الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية العدل تعقد اجتماعاتها الخاصة لإعداد مشروع قانون تنظيم اعمال الخبرة وكالة الرأي الفلسطينية العدل تعقد لقاءاً حوارياً حول "الية تنفيذ قانون العقوبات البديلة" وكالة الرأي الفلسطينية "لجنة الأجور" تعقد اجتماعها الثاني لدراسة توصيات اللجنة الفرعية وكالة الرأي الفلسطينية دائرة التحكيم بالعدل تعقد اجتماعا حول اختبارات الترجمة المعلن عنها وكالة الرأي الفلسطينية الإرشاد الزراعي ينظم ورشة تدريبية لمزارعي الزيتون بالوسطى
أخبار » الأخبار الحكومية

الأوقاف تكرّم طلبة حلقات القرآن الكريم المتفوقين في الثانوية العامة

06 آب / أغسطس 2023 04:15

الأوقاف تكرّم طلبة حلقات القرآن الكريم المتفوقين في الثانوية العامة
الأوقاف تكرّم طلبة حلقات القرآن الكريم المتفوقين في الثانوية العامة

 

غزة - وكالة الرأي

كرّمت الإدارة العامة للقرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة من طلبة حلقات القرآن الكريم التابعة للأوقاف للعام 2022/2023م، وذلك خلال حفل نظمته في قاعة القدس، بحضور وكيل الوزارة د. عبد الهادي الأغا، ومدير عام القرآن الكريم د. محمد سالم، ولفيف من الكادر الإداري، والمحفظين والمحفظات.

وخلال كلمته قال الأغا: "أي أعطية أعظم من تلك التي جمع الله للمكرّمين فيها بين خيري الدنيا والدين وبين حفظ القرآن الكريم والتفوق في الثانوية العامة، فكانت هذه النماذج البراقة المكرّمة في مصاف الحافظين والمتفوقين في آن واحد".

مضيفًا: "من رحم المحنة تولد المنحة بتفوق طلبة فقدوا بيوتهم جراء التصعيد الأخير على غزة، فأحالوا قساوة المشهد إلى حافز نحو التحدي والنجاح"، داعيًا الطلبة إلى إكمال المسيرة على النهج نفسه؛ لتحقيق الاختراع والابتكار على أيديهم، وقيادة الأمة إلى الخير ورضوان الله

وبدوره أوضح سالم أن الطلبة المكرّمين نحو 100 طالب وطالبة ينتمون إلى حلقات التحفيظ التابعة للأوقاف في المديريات الخمس ممن حصلوا على نسبة 95٪ فما فوق في الثانوية العامة.

مؤكدًا أن الوزارة تفخر بهذه النماذج المشرقة والرائعة التي جمعت بين العلم وحفظ القرآن، فأكرمهم الله بالتفوق والدرجات العلا في الثانوية العامة، سائلًا الله عز وجل أن تكون حياتهم حافلة بالتفوق والنجاح والارتقاء.

ونيابة عن الطلبة المتفوقين، أكد الطالب المتفوق والحاصل على معدل 99.6% حسام القانوع أن حفظ القرآن وتعلمه كان له بالغ الأثر في تفوقه الذي زاد حياته بركة، متوجهًا بالشكر لوزارة الأوقاف وللمعلمين والمحفظين وكل يد بيضاء كان لها دور في تكريمهم اليوم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تُكرم أبناء موظفيها الناجحين بالتوجيهي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟