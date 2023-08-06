الأوقاف تكرّم طلبة حلقات القرآن الكريم المتفوقين في الثانوية العامة

غزة - وكالة الرأي

كرّمت الإدارة العامة للقرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة من طلبة حلقات القرآن الكريم التابعة للأوقاف للعام 2022/2023م، وذلك خلال حفل نظمته في قاعة القدس، بحضور وكيل الوزارة د. عبد الهادي الأغا، ومدير عام القرآن الكريم د. محمد سالم، ولفيف من الكادر الإداري، والمحفظين والمحفظات.

وخلال كلمته قال الأغا: "أي أعطية أعظم من تلك التي جمع الله للمكرّمين فيها بين خيري الدنيا والدين وبين حفظ القرآن الكريم والتفوق في الثانوية العامة، فكانت هذه النماذج البراقة المكرّمة في مصاف الحافظين والمتفوقين في آن واحد".

مضيفًا: "من رحم المحنة تولد المنحة بتفوق طلبة فقدوا بيوتهم جراء التصعيد الأخير على غزة، فأحالوا قساوة المشهد إلى حافز نحو التحدي والنجاح"، داعيًا الطلبة إلى إكمال المسيرة على النهج نفسه؛ لتحقيق الاختراع والابتكار على أيديهم، وقيادة الأمة إلى الخير ورضوان الله.

وبدوره أوضح سالم أن الطلبة المكرّمين نحو 100 طالب وطالبة ينتمون إلى حلقات التحفيظ التابعة للأوقاف في المديريات الخمس ممن حصلوا على نسبة 95٪ فما فوق في الثانوية العامة.

مؤكدًا أن الوزارة تفخر بهذه النماذج المشرقة والرائعة التي جمعت بين العلم وحفظ القرآن، فأكرمهم الله بالتفوق والدرجات العلا في الثانوية العامة، سائلًا الله عز وجل أن تكون حياتهم حافلة بالتفوق والنجاح والارتقاء.

ونيابة عن الطلبة المتفوقين، أكد الطالب المتفوق والحاصل على معدل 99.6% حسام القانوع أن حفظ القرآن وتعلمه كان له بالغ الأثر في تفوقه الذي زاد حياته بركة، متوجهًا بالشكر لوزارة الأوقاف وللمعلمين والمحفظين وكل يد بيضاء كان لها دور في تكريمهم اليوم.