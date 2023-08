الحرمان من النوم يسبب احتقان الأنف والعطس المفرط

نعلم جميعًا أهمية النوم الجيد ليلاً من أجل صحتنا، ومع ذلك، فإن الحرمان من النوم له أيضًا عواقب غير متوقعة تتجاوز التعب، من بين الآثار الأقل شهرة للحرمان من النوم تفاقم أعراض الأنف ما يؤدي إلى انسداد الأنف وزيادة العطس.

ووفقًا لدراسة بعنوان Behaviorally Assisted Sleep and Susability to the Cold Common، المنشورة في المجلة الأمريكية "Sleep" ارتبطت فترات النوم الأقصر بزيادة التعرض لنزلات البرد.

كيف تسبب قلة النوم انسداد الأنف

الحرمان من النوم يمكن أن يؤثر على وظائف الأنف بطرق مختلفة:

يقمع الاستجابة المناعية

قد يتسبب الحرمان من النوم في جعل جهاز المناعة أقل فاعلية ضد العدوى ومسببات الحساسية، أثناء النوم العميق، يقوم الجهاز المناعي بإطلاق البروتينات الحيوية لدفاع الجسم ضد الالتهابات والالتهابات، الحرمان من النوم يعطل الاستجابة المناعية الأساسية، وبالتالي، قد يتفاعل الجسم مع العطس الذي لا يمكن السيطرة عليه وانسداد الأنف استجابةً لمسببات الحساسية أو المهيجات البيئية.

التهاب الأنف

يمكن أن تؤدي قلة النوم إلى حدوث التهاب في الممرات الأنفية، ما يجعلها أكثر عرضة للتهيج والاحتقان، قد تختل آليات الدفاع الطبيعية للجسم، مثل إفراز المخاط الأنفي، ما يؤدي إلى انسداد أو سيلان الأنف.

توقف التنفس أثناء النوم

يمكن أن يساهم انقطاع النفس النومي، وهو اضطراب في النوم يتسم بانقطاع التنفس أثناء النوم، في احتقان الأنف والعطس. في حالة توقف التنفس أثناء النوم، قد يتم انسداد المسالك الهوائية جزئيًا، ما يؤدي إلى تنفس الفم والجفاف وعدم الراحة في الأنف عند الاستيقاظ.

يزيد من مستويات التوتر

غالبًا ما يؤدي الحرمان من النوم إلى زيادة مستويات التوتر، ما قد يؤدي إلى تفاقم مشاكل الأنف، قد تؤدي هرمونات التوتر المرتفعة إلى حدوث التهاب واحتقان بالأنف، ما يزيد من حدة العطس وغير ذلك من المضايقات.

نصائح للتخلص من احتقان الأنف والعطس المفرط

يمكن أن يؤدي احتقان الأنف والعطس المستمر إلى تقليل جودة حياتك بشكل خطير عن طريق تقويض صحتك وحياتك الاجتماعية وحياتك العملية، إذا كنت تعاني من انسداد الأنف والعطس بانتظام ، وكانت المناديل وبخاخات الأنف أفضل أصدقائك ، فقد حان الوقت لاتخاذ بعض الإجراءات الجادة لتحرير نفسك من هذه الأغلال. اقترحت الدكتورة راضية نصائح نمط الحياة التالية التي يجب أن تبدأ في ممارستها على الفور:

إعطاء الأولوية للنوم الجيد: اهدف إلى الحصول على سبع إلى تسع ساعات من النوم المتواصل كل ليلة للسماح لجهاز المناعة بالعمل على النحو الأمثل وتقليل الالتهاب.

الحفاظ على بيئة نظيفة: قم بتنظيف مكان معيشتك بانتظام لإزالة المواد المسببة للحساسية أو المهيجات التي يمكن أن تؤدي إلى العطس واحتقان الأنف.

استخدام أجهزة تنقية الهواء: استثمر في جهاز تنقية الهواء للمساعدة في تصفية المواد المسببة للحساسية والملوثات المحمولة في الهواء، ما يعزز نظافة الهواء داخل المنزل.

حافظ على رطوبتك: شرب السوائل يمكن أن يساعد في الحفاظ على ممرات الأنف رطبة ، مما يقلل من شدة الاحتقان أو تهيج الأنف.

الري الأنفي: استخدم بخاخ محلول ملحي للأنف أو وعاء نيتي لشطف الممرات الأنفية. يعتبر الري الأنفي معجزة لترطيب الممرات الأنفية وتخفيف الاحتقان.

تجنب مسببات الحساسية: تسبب مسببات الحساسية المختلفة استجابات مناعية لدى مختلف الأشخاص. حدد المواد المسببة للحساسية التي تتعرض لها بشكل خاص ، وتجنب المحفزات التي تزيد من سوء العطس واحتقان الأنف ، مثل حبوب اللقاح أو الغبار أو وبر الحيوانات الأليفة.

استنشاق البخار : يمكن أن يساعد استنشاق البخار من وعاء به ماء ساخن أو استخدام مرطب في تخفيف احتقان الأنف وتهدئة الممرات الأنفية المتهيجة.

ارفع رأسك أثناء النوم: استخدم وسائد إضافية أو ارفع رأس سريرك لتحسين تصريف الأنف أثناء النوم.

تجنب التدخين والتدخين السلبي: يمكن أن يؤدي التدخين والتعرض للتدخين السلبي إلى تفاقم احتقان الأنف ومشاكل الجهاز التنفسي.

استشر أخصائي الرعاية الصحية: إذا استمرت الأعراض أو ساءت ، استشر أخصائي الرعاية الصحية لتحديد السبب الأساسي واستكشاف خيارات العلاج الإضافية.

أهمية النوم الجيد للصحة العامة

تذكر أنه في حين أن هذه الإجراءات يمكن أن تساعد في إدارة العطس واحتقان الأنف ، فإن الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد يظل أمرًا حيويًا. يؤثر قلة النوم على مستويات الطاقة والوضوح العقلي ، مما يؤدي إلى تفاقم المضايقات الأنفية وأعراض الحساسية، يمكن أن يساعد إعطاء الأولوية للنوم المريح والحفاظ على بيئة نوم نظيفة والبحث عن المشورة الطبية المناسبة في التخفيف من هذه المشكلات وتعزيز الرفاهية العامة.