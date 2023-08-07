مواد غذائية تعزز وظائف الدماغ.. أبرزها السبانخ والأسماك

النظام الغذائي يلعب دورًا أساسيًا في الصحة العامة للأشخاص بصفة عامة، وبصفة خاصة يحسن من عمل وظائف الدماغ وأثبتت الدراسات أن هناك بعض المواد الغذائية التي تساهم في تعزيز وظائف المخ منها الأسماك الدهنية ومن الخضروات الجزر والسبانخ ومن الفواكه الرمان والعنب ، وذلك وفقا لما نشرته وكالة نوفوستي.

وقالت الدكتورة يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية الروسية إن مضادات الأكسدة ومجموعة فيتامين В والأحماض الدهنية أوميجا 3 غير المشبعة تحسن عمل الدماغ.

وتابعت أخصائية التغذية: "تحمي هذه الأحماض النبضات العصبية الضرورية لنشاط الإنسان بصورة كاملة. كما أنها تخفف الالتهابات وتجعل الدم أكثر سيولة. وعند وجود تصلب الشرايين وارتفاع مستوى ضغط الدم أو انخفاضه تساعد الدم على المرور عبر الأوعية الدموية وتوقف تكون الجلطات".

كما أوضحت الخبيرة أن تلك الاحماض تتواجد في الأسماك الدهنية والجوز وزيت الكتان ، مشيرة الي أن فيتامين В12 مهم لعمل الدماغ. وهذا الفيتامين موجود في اللحوم والكبد. كما أن مضادات الأكسدة الروتين والكيرسيتين والريفيناتروز والبوليفينولين ضرورية لعمل الدماغ.

وأضافت الطبيبة أن مضادات الاكسدة تحتوي علي مركبات تحمي الدماغ من التلف ،وتحافظ على فيتامين C الذي يطيل مدة فعالية مضادات الأكسدة ويمنع تأكسدها.

ووفقا لها، لتعويض نقص مضادات الأكسدة يمكن تناول الرمان وثمار العنب البري. كما يجب تناول فيتامين D والألياف الغذائية والمغنيسيوم الذي يوجد بنسب جيدة في الجزر والسبانخ واللحوم. أما فيتامين D فموجود في كبد سمك القد والأسماك الدهنية والبيض.

بالإضافة الي أن الألياف الغذائية موجودة في جميع أنواع الخضار مشيرة إلى الثوم بصورة خاصة نتيجة تأثيره كمضاد للالتهابات يماثل تأثير الأسبيرين. والثوم يحسن الدورة الدموية ويمنع تكوّن الجلطات، ويخفف أيضا من التهابات الأوعية الدموية.