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الإعلام الحكومي يوقع مذكرة تفاهم مشترك مع مكتبة النهضة

07 آب / أغسطس 2023 11:14

الإعلام الحكومي يوقع مذكرة تفاهم مشترك مع مكتبة النهضة
الإعلام الحكومي يوقع مذكرة تفاهم مشترك مع مكتبة النهضة

غزة - وكالة الرأي

وقع المكتب الإعلامي الحكومي صباح اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم مشترك مع مكتبة ومطبعة النهضة التجارية؛ لتخفيف الأعباء عن الصحفي الفلسطيني في ظل اقتراب العام الدراسي الجديد.

حضر مراسم التوقيع رئيس المكتب الإعلامي الحكومي أ. سلامة معروف، ورئيس مجلس إدارة المكتبة أ. صلاح لبد، ومدير الخدمات الصحفية في المكتب الإعلامي الحكومي عبد الله كرسوع.

وتنص المذكرة على خصم ما نسبته 10% من إجمالي الفاتورة التي تشمل أكثر من صنف (قرطاسية - أدوات مكتبية -أدوات مدرسية - ألعاب - هدايا - كتب مدرسية - كتب دينية وثقافية – مطبوعات)، بحيث لا يتضمن الخصم صنف الدفاتر عند شرائها لوحدها، وهذا يشمل كافة فروع المكتبة (أنصار، النصر، البلد).

يذكر أن المكتب الإعلامي الحكومي بذل خلال الشهر المنصرم جهوداً حثيثة على صعدٍ مختلفة؛ للتخفيف عن الصحفيين سواء في تقديم الخدمات الطبية أو الترفيهية أو شراء اللوازم المدرسية.

وأعرب العديد من الصحفيين عن سعادتهم بهذا الجهود المبذولة؛ مؤكدين أن الإعلام الحكومي سيبقى الحاضنة الإعلامية الجامعة للكل الصحفي.

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