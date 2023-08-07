جيش الاحتلال: إرهاب المستوطنين يدفع الفلسطينيين لتصعيد المقاومة

القدس المحتلة – وكالة الرأي:

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هغاري، اليوم الإثنين، إن الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية يؤدي إلى تصعيد في المقاومة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وذكر هغاري لموقع "واينت" الإلكتروني أنه "يوجد في الأشهر الأخيرة تصعيد في الجرائم القومية والإرهاب القومي، التي تدفع فلسطينيين إلى الإرهاب"، مضيفا: "هذا إرهاب، ولا توجد طريقة أخرى لوصف ذلك".

وتأتي تصريحات هغاري على خلفية استشهاد الشاب قصي معطان في قرية برقة بنيران مستوطنين اثنين، يوم الجمعة الماضي.

وكان رئيس جهاز "الشاباك" رونين بار قدم لرئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، "إنذارا إستراتيجيا" حول الوضع في الضفة الغربية، جاء فيه أن الإرهاب اليهودي يغذي المقاومة الفلسطينية، وأن استهداف الفلسطينيين وأملاكهم سيؤدي إلى تنفيذ عمليات مسلحة فلسطينية، وفق لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس.

وأضافت الصحيفة أن رئيس أركان جيش الاحتلال، هيرتسي هليفي، حذر من أن الإرهاب اليهودي يزيد المحفزات لتنفيذ عمليات مسلحة ضد أهداف إسرائيلية.