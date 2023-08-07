لجنة الأمن بالتشريعي تطلع على تقارير ديوان الرقابة العسكرية وسير العمل

غزة- وكالة الرأي:

تفقد وفد من لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي برئاسة المستشار محمد فرج الغول، وعضوية النواب، د. سالم سلامة، م. إسماعيل الأشقر، سير العمل في مكتب المراقب العام لوزارة الداخلية والأمن الوطني، واطلع على تقارير الرقابة العسكرية.

وكان في استقبالهم المراقب العام للوزارة اللواء ماهر بنات، وعدد من مساعديه ومدراء الإدارات.

وناقشت اللجنة خلال زيارتها قضايا رقابية عدة، منها تقارير ديوان الرقابة العسكرية، كما بحثت آلية توظيف الشواغر في وزارة الداخلية والأمن الوطني.

وأكدت اللجنة على أهمية الدور الرقابي لمكتب المراقب العام باعتباره جزء مساند للمجلس التشريعي الفلسطيني في الرقابة على أجهزة وإدارات وهيئات الوزارة، مبيناً أن مكتب المراقب العام يعتبر العون والعين لتحقيق أفضل إنتاج لوزارة الداخلية وفق الأصول.

بدوره أشاد اللواء ماهر بنات بالدور الفعال الذي يقوم به نواب التشريعي في متابعة دور أجهزة وزارة الداخلية والوقوف عند مسؤولياتهم الوطنية في المتابعة والارتقاء بعمل الأجهزة الأمنية، موضحاً أن الرقابة هي الضامن وصمام الأمان للعمل وعدم التجاوز والسعي لإحقاق الحق وإقامة العدل.

وفي ختام الزيارة تسلمت لجنة الداخلية والأمن بالتشريعي التقرير السنوي لإنجازات العام 2022 من مكتب المراقب العام.